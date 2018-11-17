Министром по Brexit назначили заместителя главы британского Минздрава

Кандидатуру убеждённого сторонника выхода из ЕС Стивена Баркли в качестве возможной не рассматривал ни один политический аналитик.

Новым министром по вопросам выхода Великобритании из Евросоюза назначен заместитель министра здравоохранения и социальной защиты Стивен Баркли. Об этом сообщила на своей странице в "Твиттере" администрация премьер-министра страны Терезы Мэй.

— Королева с удовольствием одобрила назначение члена парламента Стивена Баркли в качестве министра по вопросам выхода из ЕС, — говорится в сообщении.

The Queen has been pleased to approve the appointment of Stephen Barclay MP @SteveBarclay to be Secretary of State for Exiting the European Union @DExEUgov — UK Prime Minister (@10DowningStreet) 16 ноября 2018 г.

46-летний Баркли до работы в Минздраве трудился в финансовой сфере. Кроме того, он в 2016 году избран в Палату общин от округа Северо-Восточный Кембриджшир.

В стране он широко известен как убеждённый евроскептик и на референдуме в 2016 году поддержал выход Великобритании из ЕС. Именно это и озадачило политических аналитиков, которые не могли даже предположить, что Тереза Мэй выберет его, в то время как кабинет министров продвигает сторонников сохранения страны в составе Евросоюза.

Как ранее сообщал Лайф, прежний министр по вопросам Brexit Доминик Рааб подал в отставку, заявив, что "не может с чистой совестью поддержать условия, предложенные для сделки с ЕС".