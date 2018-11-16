В Индии циклон "Гаджа" унёс жизни 20 человек

От разрушительной силы циклона "Гаджа" на южном побережье Индии погибло не менее 20 человек, около 80 000 эвакуировали, пишет газета Hindustan Times.
This Storm has just now hit Pondicherry !!!#GajaCycloneUpdates #GajaCyclone #Gaja #GajaCyclone chennai #Gajastorm pic.twitter.com/6QFOXfxKKn— dpka101 (@dpka102) 16 ноября 2018 г.
В шести районах штата Тамилнад открыто более 470 центров помощи местным жителям, рыбаков призвали воздержаться от выхода в море.
Our hometown highly affected. #Pattukkottai #GajaCyclone pic.twitter.com/93Im5eEk84— d!n£$h_ARR (@g_dinesh26) 16 ноября 2018 г.
Сообщается, что циклон обрушился на штат 15 ноября и нанёс существенный урон, повредив дома, энергосистемы и сети коммуникаций.
When nature lands in its nature...@ChennaiRains #GajaCyclone pic.twitter.com/bEckhEitKV— கோமாளி (@culturedclown) 16 ноября 2018 г.
Наиболее сильно пострадали города Нагапаттинам, Тируварур и Танджор. В нескольких районах сильный ветер выкорчевал деревья. Из соображений безопасности в Нагапаттинаме и ещё нескольких соседних районах отключили электричество.
Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий выпустило видеоинструкцию для жителей и запустило горячие линии помощи.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил в своём "твиттере", что побеседовал с главным министром штата и выразил надежду, что с жителями всё будет в порядке.
— Я молюсь за безопасность и благополучие жителей Тамилнада, — написал он.
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