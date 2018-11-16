В Индии циклон "Гаджа" унёс жизни 20 человек

Отмечается, что наиболее сильно пострадали города Нагапаттинам, Тируварур и Танджор.

От разрушительной силы циклона "Гаджа" на южном побережье Индии погибло не менее 20 человек, около 80 000 эвакуировали, пишет газета Hindustan Times.

В шести районах штата Тамилнад открыто более 470 центров помощи местным жителям, рыбаков призвали воздержаться от выхода в море.

Сообщается, что циклон обрушился на штат 15 ноября и нанёс существенный урон, повредив дома, энергосистемы и сети коммуникаций.

Наиболее сильно пострадали города Нагапаттинам, Тируварур и Танджор. В нескольких районах сильный ветер выкорчевал деревья. Из соображений безопасности в Нагапаттинаме и ещё нескольких соседних районах отключили электричество.

Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий выпустило видеоинструкцию для жителей и запустило горячие линии помощи.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил в своём "твиттере", что побеседовал с главным министром штата и выразил надежду, что с жителями всё будет в порядке.

— Я молюсь за безопасность и благополучие жителей Тамилнада, — написал он.