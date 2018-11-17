В Испании прошёл суд над активистками движения Femen

Девушек обвиняют в оскорблении чувств представителей религиозной конфессии и провокациях.

В Испании состоялся суд над двумя активистками движения Femen. Их обвиняют в оскорблении чувств верующих. В июне 2014 года полуобнажённые девушки приковали себя к кресту в соборе Альмудена.

Отмечается, что акция была проведена в поддержку права женщин делать аборты. На телах активисток было написано: "Алтарь для аборта".

Сами активистки отрицают все обвинения и утверждают, что акция носила мирный характер.

— Мы не собирались оскорблять или вредить чьим-то религиозным чувствам, мы уважаем религиозные объекты, — приводит слова девушек издание El Periodico.

Прокуратура требует для активисток 9 месяцев лишения свободы. Стоит отметить, что в Испании все приговоры до двух лет отбываются условно.