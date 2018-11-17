Обливший кислотой финалистку конкурса "Мисс Италия" получил 15 лет тюрьмы

Изначально бывшему возлюбленному модели дали 18 лет, однако защита добилась снижения срока.

Выходец из Кабо-Верде Эдсон Таварес приговорён в Италии к 15 годам тюрьмы за нападение на модель Джессику Нотаро, пишет агентство Ansa.

По данным следствия, в 2017 году мужчина облил девушке лицо кислотой. Нотаро провела в больнице несколько месяцев, перенесла множество операций, однако её левый глаз спасти не удалось. Теперь модель появляется на людях в повязке.

Сообщается, что Таварес когда-то состоял в отношениях с Нотаро, а после их расставания продолжал настойчиво её преследовать. Девушка неоднократно сообщала об этом в полицию.

В конце прошлого года напавшему дали 18-летний срок, после чего его защита подала апелляцию. Болонский суд согласился смягчить наказание. В итоге обвиняемого приговорили к 15 годам, 5 месяцам и 20 дням тюрьмы.