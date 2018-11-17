Украина пригрозила жёстко ответить России на закрытие Азовского моря

В Верховной раде пообещали подать иски в международный суд и ужесточить пограничный контроль для россиян.

Представитель президента Украины в Верховной раде Ирина Луценко пообещала дать "жёсткий ответ", если Россия перекроет Азовское море.

— Кроме того, что мы будем подавать иски в международные суды по этому вопросу, обязательной будет реакция СБУ, пограничников, — приводит слова депутата РИА "Новости".

Луценко добавила, что юг страны сильно зависим от Азовского моря, а действия России направлены на дестабилизацию обстановки на Украине в 2019 году.

Ранее заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что Россия может закрыть акваторию Азовского моря для украинских судов.