Украина пригрозила жёстко ответить России на закрытие Азовского моря

Представитель президента Украины в Верховной раде Ирина Луценко пообещала дать "жёсткий ответ", если Россия перекроет Азовское море.
— Кроме того, что мы будем подавать иски в международные суды по этому вопросу, обязательной будет реакция СБУ, пограничников, — приводит слова депутата РИА "Новости".
Луценко добавила, что юг страны сильно зависим от Азовского моря, а действия России направлены на дестабилизацию обстановки на Украине в 2019 году.
Ранее заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что Россия может закрыть акваторию Азовского моря для украинских судов.
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