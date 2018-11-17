"Лучше оставаться дома". Из-за дыма лесных пожаров в Сан-Франциско закрыли школы

Концентрация вредных веществ в воздухе стала самой высокой в мире, по этому показателю город обошёл даже самые загрязнённых регионы Индии и Китая.

Уровень загрязнённости воздуха в Сан-Франциско поднялся до критических отметок, пишет издание San Francisco Gate. Концентрация вредных веществ повысилась из-за охвативших Калифорнию лесных пожаров.

— Дыма от пожара "Кэмп" в округе Бьютт слишком много. Ветер с океана гонит его прямо на нас, — заявили в управлении качества воздуха района побережья залива Сан-Франциско.

Местный департамент по чрезвычайным ситуациям сообщил в "Твиттере", что за последние сутки уровень загрязнения воздуха повысился с красной отметки (нездоровой) до фиолетовой (очень нездоровой и опасной).

AQI Purple: Health risk increased for everyone. Best to stay indoors. Go to https://t.co/euImc1PtqD for air updates & https://t.co/T895mwKVkt for health tips. https://t.co/bNCMkLY1Vj — San Francisco DEM (@SF_emergency) 16 ноября 2018 г.

Сообщается, что в прибрежной зоне пришлось отменить занятия в десятках школ. Остановлено движение фуникулёров.

Спасатели и врачи рекомендуют местным жителям не выходить из дома без крайней необходимости, закрывать двери и окна, а на улице носить защитные маски.

Как ранее сообщал Лайф, лесные пожары в Калифорнии унесли уже более 20 жизней. Практически полностью огнём уничтожен город Парадайс, там сгорело тысячи жилых домов. Пожар назвали крупнейшим в истории штата.