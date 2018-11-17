В США неизвестный подбросил пакет со взрывчаткой в автобус

США сообщили, что неизвестный подбросил в автобус подозрительный пакет.

В одном из автобусов в американском городе Юджин (штат Орегон) был обнаружен подозрительный пакет. Предполагается, что внутри находится взрывное устройство, сообщил телеканал KEZI 9.

Людей с территории автобусной остановки эвакуировали, часть Уилламетт-стрит оцепили. Представитель перевозчика Lane Transit District сообщил журналистам, что водитель автобуса видел, как неизвестный зашёл в автобус, оставил пакет и выбежал на следующей остановке.

Отмечается, что у сотрудников полиции есть фото и видео неизвестного пассажира, сейчас его разыскивают.