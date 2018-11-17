В Крыму ожидают рекордное количество туристов по итогам года

По приблизительным подсчётам, за 2018 год полуостров посетит более 6,5 миллиона человек.

Число туристов, посетивших Крым в 2018 году, достигнет рекордных 6,5 миллиона. Об этом заявил руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов.

— Это рекордная цифра. По состоянию на 1 сентября 2018 года, Крым уже посетило более 6,3 миллиона человек, — цитирует чиновника РИА "Новости".

Сафонов отметил, что такие показатели связаны с улучшением инфраструктуры полуострова, открытием нового аэропорта и началом автомобильного движения по Крымскому мосту.