В Крыму ожидают рекордное количество туристов по итогам года

Читайте также

В Крыму ожидают рекордное количество туристов по итогам года

192

Фото: © РИА Новости/Александр Полегенько

По приблизительным подсчётам, за 2018 год полуостров посетит более 6,5 миллиона человек.

Число туристов, посетивших Крым в 2018 году, достигнет рекордных 6,5 миллиона. Об этом заявил руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов.

— Это рекордная цифра. По состоянию на 1 сентября 2018 года, Крым уже посетило более 6,3 миллиона человек, — цитирует чиновника РИА "Новости".

Сафонов отметил, что такие показатели связаны с улучшением инфраструктуры полуострова, открытием нового аэропорта и началом автомобильного движения по Крымскому мосту.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×