В Крыму ожидают рекордное количество туристов по итогам года

Число туристов, посетивших Крым в 2018 году, достигнет рекордных 6,5 миллиона. Об этом заявил руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов.
— Это рекордная цифра. По состоянию на 1 сентября 2018 года, Крым уже посетило более 6,3 миллиона человек, — цитирует чиновника РИА "Новости".
Сафонов отметил, что такие показатели связаны с улучшением инфраструктуры полуострова, открытием нового аэропорта и началом автомобильного движения по Крымскому мосту.
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