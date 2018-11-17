Причастные к теракту в аэропорту Стамбула получили по 46 пожизненных сроков

В результате атаки на аэропорт имени Ататюрка в 2016 году погибли более 40 человек.

Турецкий суд приговорил шестерых человек, совершивших теракт в аэропорту имени Ататюрка, к 46 пожизненным срокам тюремного заключения. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Отмечается, что приговор был вынесен по статьям "Нарушение Конституции" и "Совершение злого умысла, повлёкшего за собой смерть людей".

Теракт в аэропорту турецкой столицы был совершён 28 июня 2016 года. Тогда несколько человек, вооружённых автоматами и взрывными устройствами, атаковали пассажиров и охранников воздушной гавани. На некоторых из боевиков были пояса смертников. Ответственность за произошедшее взяла на себя группировка ИГИЛ*.

В результате действий террористов погибло 44 человека, более 200 получили различные травмы.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.