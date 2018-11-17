Президент Гондураса начал "крестовый поход" за восстановление цен на кофе

Президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес объявил о начале "крестового похода" за восстановление справедливого уровня мировых цен на кофе.
— Гондурас начинает "крестовый поход" для создания блока стран, компаний и производителей в защиту более справедливых цен в отношении такого важного продукта, каковым является кофе, — приводит слова Эрнандеса РИА "Новости".
Отмечается, что Гондурас входит в десятку крупнейших мировых производителей кофе. Снижение цен на этот продукт сильно ударило по экономике страны.
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