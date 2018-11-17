Берлускони предстанет перед судом по делу о лжесвидетельстве

Бывшему премьер-министру Италии снова грозит наказание за вечеринки с проститутками в своей резиденции.

Суд города Бари проведёт процесс в отношении 82-летнего миллиардера и бывшего главы правительства Италии Сильвио Берлускони, пишет Reuters.

Сообщается, что политика обвиняют в лжесвидетельстве. Также дело касается вечеринок с участием эскорт-девушек в резиденции Берлускони.

По данным следствия, политик платил крупные суммы предпринимателю из Бари Джанпаоло Тарантини за то, чтобы тот не давал против него показаний по скандальному делу.

По версии правоохранителей, именно этот бизнесмен в 2008—2009 годах предоставил Берлускони более 20 проституток для вечеринок на вилле в Аркоре и в других резиденциях.

Тарантини задержали в августе 2011 года. Как писал Лайф, его обвиняли в сутенёрстве. Берлускони тогда уверял, будто и понятия не имел о том, что девушки были проститутками.

В сентябре 2017 года Берлускони планировали привлечь к суду по подозрению в подкупе свидетелей.