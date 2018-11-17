Концерт рэпера Lil Pump был сорван после сообщения о применении газа в клубе

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Концерт рэпера Lil Pump был сорван после сообщения о применении газа в клубе

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Фото: © Twitter/Adam Shorthouse

Концерт популярного американского рэпера Lil Pump в британском Ноттингеме пришлось прервать из-за применения неизвестного вещества в местном клубе.

По неподтверждённым данным, был применён слезоточивый газ. Фанатов эвакуировали. Правда, исполнителя это не смутило и он продолжил концерт на крыше своего автобуса, сообщает TMZ.

Пользователи Twitter сообщают, что у них и других присутствовавших на концерте начался сильный кашель. Фанаты до сих пор не знают, что произошло.

На месте работают медики и полицейские. Отмечается, что представители местного отделения полиции отрицают версию террористического происхождения инцидента.

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