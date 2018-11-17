Концерт рэпера Lil Pump был сорван после сообщения о применении газа в клубе

Концерт популярного американского рэпера Lil Pump в британском Ноттингеме пришлось прервать из-за применения неизвестного вещества в местном клубе.
По неподтверждённым данным, был применён слезоточивый газ. Фанатов эвакуировали. Правда, исполнителя это не смутило и он продолжил концерт на крыше своего автобуса, сообщает TMZ.
.@lilpump is now performing on his tour bus after the major incident at #RockCity in #Nottingham pic.twitter.com/m6xyDsEEby— Harry Rutter (@HRCTJ) 16 ноября 2018 г.
Пользователи Twitter сообщают, что у них и других присутствовавших на концерте начался сильный кашель. Фанаты до сих пор не знают, что произошло.
На месте работают медики и полицейские. Отмечается, что представители местного отделения полиции отрицают версию террористического происхождения инцидента.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени