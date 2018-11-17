В Германии прошёл митинг сторонников отставки Меркель

Акция противников немецкого канцлера в городе Хемниц собрала более 3,5 тысячи участников.

Массовая акция протеста против канцлера Германии Ангелы Меркель прошла в немецком городе Хемниц. Об этом сообщает РИА "Новости".

Меркель приехала в Хемниц, чтобы пообщаться с местными жителями, однако многие встретили канцлера враждебно. По некоторым данным, на митинг против Меркель вышло более трёх с половиной тысяч человек.

Отмечается, что акцию протеста устроили правые радикальные организации. Активисты критикуют миграционную политику канцлера и требуют её отставки.

— Теперь они приезжают и сеют насилие здесь по приглашению этой дамы. Они здесь, они организованны. Мы знаем, что они борются там за свою родину. Но это не должно служить оправданием активности здесь, — рассказал один из протестующих.

Напомним, несколько месяцев назад город охватила волна беспорядков. Причиной стало убийство местного жителя. По данным следователей, нападавшими были мигранты с Ближнего Востока.