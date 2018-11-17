Трамп ответил на вопросы Мюллера по делу о "вмешательстве" России в выборы

Глава Белого дома заявил, что "с лёгкостью" прошёл допрос, который спецпрокурор устроил в письменном виде.

Президент США Дональд Трамп написал ответы на вопросы Роберта Мюллера, который ведёт расследование предполагаемого вмешательства Москвы в президентские выборы в США, сообщает Bloomberg. Глава Белого дома подчеркнул, что составлял текст лично.

— Не мои юристы над ними работают, я над ними работаю. Мне было задано несколько вопросов, и я на них с лёгкостью ответил, — заявил Трамп.

Президент добавил, что перед отправкой ответов с ними ознакомятся юристы.

— Надо быть осторожным, когда отвечаешь на вопросы людей, у которых, наверное, очень плохие намерения, — отметил Дональд Трамп.

Как ранее сообщал Лайф, американский лидер потребовал, чтобы Мюллер завершил скандальное расследование, заявив, что "сговора не было". Кроме того, он назвал процесс незаконным.