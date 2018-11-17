Трамп ответил на вопросы Мюллера по делу о "вмешательстве" России в выборы

Президент США Дональд Трамп написал ответы на вопросы Роберта Мюллера, который ведёт расследование предполагаемого вмешательства Москвы в президентские выборы в США, сообщает Bloomberg. Глава Белого дома подчеркнул, что составлял текст лично.
— Не мои юристы над ними работают, я над ними работаю. Мне было задано несколько вопросов, и я на них с лёгкостью ответил, — заявил Трамп.
Президент добавил, что перед отправкой ответов с ними ознакомятся юристы.
— Надо быть осторожным, когда отвечаешь на вопросы людей, у которых, наверное, очень плохие намерения, — отметил Дональд Трамп.
Как ранее сообщал Лайф, американский лидер потребовал, чтобы Мюллер завершил скандальное расследование, заявив, что "сговора не было". Кроме того, он назвал процесс незаконным.
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