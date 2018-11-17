В Мексике перевернулся автобус с мигрантами, пострадало 10 человек

В Мексике автобус с мигрантами столкнулся с полицейской машиной и опрокинулся, в результате чего 10 человек получили ранения.
Imágenes del autobús accidentado en algún lugar del desierto de Sonora. Hay al menos 10 migrantes y dos policías heridos. El video fue grabado a las 3 de la madrugada. #CaravanaDeMigrantes @PlazaPublicaGT pic.twitter.com/iC3TWeNIhR— Alberto Pradilla (@albertopradilla) 16 ноября 2018 г.
По информации портала Excelsior, среди пострадавших — восемь граждан Гондураса и двое полицейских.
Vuelca camión de la caravana de migrantes en Sonora ➡️https://t.co/w820tnMGOl pic.twitter.com/0D0EOnhsTy— Central Informativa (@centralinfoTV) 16 ноября 2018 г.
Раненые были доставлены в госпиталь. Остальных мигрантов впоследствии отвезли в Сонойту, где им выдали продукты питания и предоставили место для ночлега.
Ранее сообщалось, что к границам США направляется порядка семи тысяч мигрантов из Гондураса, желающих получить убежище в Штатах или Мексике.
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