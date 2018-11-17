В Мексике перевернулся автобус с мигрантами, пострадало 10 человек

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В Мексике перевернулся автобус с мигрантами, пострадало 10 человек

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В Мексике автобус с мигрантами столкнулся с полицейской машиной и опрокинулся, в результате чего 10 человек получили ранения.

По информации портала Excelsior, среди пострадавших — восемь граждан Гондураса и двое полицейских.

Раненые были доставлены в госпиталь. Остальных мигрантов впоследствии отвезли в Сонойту, где им выдали продукты питания и предоставили место для ночлега.

Ранее сообщалось, что к границам США направляется порядка семи тысяч мигрантов из Гондураса, желающих получить убежище в Штатах или Мексике.

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