Суд в США перенёс слушания по делу Бутиной

Подозреваемая в "работе на иностранное правительство" в США россиянка отозвала своё прошение о снятии обвинений.

Суд в Вашингтоне постановил перенести слушания по делу арестованной в США Марии Бутиной на 19 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на документы из базы данных суда. Ранее заседание планировали провести 6 декабря.

Сообщается, что дату изменили по совместному ходатайству защиты и обвинения. В соответствии с договорённостью сторон, в случае переноса слушаний Бутина должна будет отозвать своё прошение о снятии с неё обвинений, что она и сделала.

— Мария Бутина отправляет это уведомление, чтобы проинформировать суд, что отзывает своё прошение, — говорится в заявлении защиты россиянки.

Как ранее писал Лайф, Бутина требовала снять с неё все или хотя бы часть обвинений, мотивируя это тем, что в американских законах нет чёткого определения термину "работа на иностранное правительство".

Кроме того, она заявила, что её сочли шпионкой на том лишь основании, что она беседовала с разными людьми об улучшении российско-американских отношений.

Напомним, россиянку Марию Бутину задержали в июле 2018 года по обвинению в "работе на иностранное правительство на территории США".