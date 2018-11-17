Учёные назвали новую опасность недосыпа для детей

Группа исследователей из американского Ратгерского университета выяснила, как недостаточная продолжительность сна влияет на здоровье детей. Результаты их исследований опубликовал MedicalXpress.

В эксперименте приняли участие более 177 тысяч людей в возрасте от 8 до 17 лет. Отмечается, что недосыпанием до 12 лет считается сон, который продолжается менее 9 часов в сутки. У подростков — менее 8 часов. Эта проблема встретилась почти у половины испытуемых.

Учёные также выяснили, что недосып влияет на формирование вредных привычек: дети предпочитают полезной еде фастфуд, ведут сидячий образ жизни. Всё это в конечном итоге может привести к ожирению.

Ранее учёные из Гарварда выяснили, что недостаточная продолжительность сна вызывает у подростков проблемы с психикой. В частности, у них могут случиться приступы неконтролируемой агрессии.