Новым главой Интерпола может стать россиянин

Вице-президента данной организации Александра Прокопчука назвали одним из двух кандидатов на высокий пост.

Россиянин Александр Прокопчук может стать следующим главой международной полиции, пишет Financial Times. Сообщается, что его соперником будет нынешний исполняющий обязанности президента Интерпола южнокореец Ким Чен Янг.

Александр Прокопчук сейчас является вице-президентом Интерпола. Кроме того, с 2011 года он возглавляет российское бюро организации.

По данным издания, нового главу международной полиции планируют выбрать в следующем году.

Как ранее писал Лайф, предыдущий руководитель Интерпола Мэн Хунвэй подал в отставку 7 ноября. Ранее он перестал выходить на связь после того, как отправился на родину в Китай из штаб-квартиры организации в Лионе. Позже стало известно, что Хунвэя задержали по делу о коррупции. Его супруга опасается, что мужа нет в живых.