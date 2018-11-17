В ЦРУ заявили, что заказчиком убийства журналиста Хашогджи был саудовский принц

Центральное разведывательное управление США считает, что убийство Джамаля Хашогджи было осуществлено по приказу наследного принца Мохаммеда. Об этом пишет издание The Washington Post.

Это заявление ЦРУ противоречит заключению Генпрокуратуры Саудовской Аравии, утверждающей, что наследный принц не причастен к совершённому преступлению.

Сообщается, что позиция ЦРУ основывается на том, что принца рассматривают как правителя, который контролирует всё происходящее в стране.

— Принятая позиция заключается в том, что убийства бы не произошло без его ведома или прямого участия, — сказал источник газеты.

Отмечается, что пресс-секретарь ЦРУ от комментариев отказался, а глава пресс-службы Посольства Саудовской Аравии в Вашингтоне Фатима Башен заявила, что обвинения ЦРУ безосновательны.

Напомним, обозреватель The Washington Post Джамаль Хашогджи пропал 2 октября, после визита в Генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле.