В Орле выявили хищение 19 тысяч тонн зерна из госфонда

Объединённая зерновая компания выявила хищение беспрецедентных масштабов, сообщается на сайте организации. Компания совместно с полицией, ФСБ и Генпрокуратурой провела проверку на Орловской хлебной базе № 36.

— Установлен факт хищения зерна федерального интервенционного фонда в беспрецедентном объёме 19 035 тонн стоимостью 202 284 000 рублей, — сказано в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье о краже в особо крупном размере, она предусматривает лишение свободы сроком до 10 лет.

Объединённую зерновую компанию основали в 2009 году для поддержки отечественного сельского хозяйства. Организация является государственным агентом при проведении закупок.

Контрольный пакет акций (50% плюс 1) принадлежит государству, остальная часть — группе "Сумма", которую возглавлял арестованный Зиявудин Магомедов. Его подозревают в растрате 2,5 миллиарда рублей.