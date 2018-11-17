Посол Турции пострадала в крупной аварии в Косове

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Посол Турции пострадала в крупной аварии в Косове

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Фото: © Twitter/Raila Pirinen

Посол Турции в Косове Кивилчим Килич попала в крупное ДТП около Приштины и получила травмы. Об этом сообщил в "Фейсбуке" лидер республики Хашим Тачи.

Инцидент случился 16 ноября поздно вечером. Отмечается, что на шоссе Приштина — Гниляне столкнулись три машины. В итоге три человека погибли, ещё четыре, в том числе посол и несколько турецких дипломатов, пострадали.

В больнице у Килич диагностировали переломы рёбер и травму грудной клетки.

Также лидер Косова выразил соболезнования погибшим и пожелал пострадавшим в аварии скорейшего выздоровления.

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