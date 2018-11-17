Климкин: Украина намерена продолжать сотрудничать с США в оборонной сфере

Глава украинского МИД Павел Климкин по итогам встречи с госсекретарём США Майком Помпео заявил о готовности и стремлении Киева продолжить сотрудничество с Вашингтоном в военной сфере.

— Мы высоко ценим поддержку США в области усиления нашей обороноспособности через подготовку наших военных, предоставление вооружения и оборудования. Будем укреплять наши оборонные возможности и взаимодействие с США в этой области, — цитирует Климкина РИА "Новости".

Ранее госсекретарь США Майк Помпео рассказал о том, что США и Украина договорились вместе противостоять реализации проекта "Северный поток — 2".