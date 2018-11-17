СМИ: Трамп усомнился в преданности Пенса

Глава Белого дома Дональд Трамп усомнился в преданности вице-президента страны Майкла Пенса. Об этом сообщает The New York Times.
Автор статьи, ссылаясь на собственные источники в администрации Белого дома, отмечает, что в последнее время Трамп неоднократно спрашивал у своего окружения, считают ли они Пенса лояльным.
— Такие вопросы свидетельствуют о том, что президента кто-то раздражает, — говорится в статье.
Также отмечается, что советники Трампа в один голос называют Пенса "преданным бойцом", но при этом сомневаются в его полезности. В частности, многие в окружении президента советуют Трампу подобрать другого соратника для участия в выборах в 2020 году.
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