Легенда "Манчестер Юнайтед" обокрала человека в аэропорту Малайзии — видео

Известный футболист английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Эрик Кантона напомнил о своей любви к розыгрышам, поделившись на странице Instagram видеороликом из аэропорта Куала-Лумпура.

Оператор снял, как Кантона подкрадывается к спящему на скамейке мужчине, крадёт его туфлю и убегает вместе с ней. Дальше видео обрывается и неизвестно, чем кончилась эта история.

Видео сопровождается подписью "кошмар!"

Фанатам пришлась по душе проделка 52-летней легенды "Манчестер Юнайтед". Многие посмеялись вместе с Кантона, выразив сожаление, что не им выпала честь встретить звезду в аэропорту.

— Однажды он (спящий мужчина. — Прим. Лайфа) сможет сказать своим внукам, что его ботинок украл король, — написал один из фанатов, напомнив о футбольном прозвище Эрика.

Эрик Кантона — легендарный нападающий, прославившийся в качестве игрока сборной Франции и "Манчестер Юнайтед". Карьеру Кантона завершил ещё в 1997 году, но до сих пор пользуется уважением и любовью среди поклонников футбола, которые прозвали его Король Эрик.