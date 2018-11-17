Вице-премьер Болгарии ушёл в отставку из-за скандала с детьми-инвалидами

Матери детей с ограниченными возможностями вышли на улицы после того, как замглавы правительства обозвал их "крикливыми женщинами".

Болгарский вице-премьер по экономической и демографической политике Валерий Симеонов подал в отставку. Об этом указывается в заявлении пресс-службы правительства страны.

Отмечается, что премьер Бойко Борисов принял отставку.

— Причина моей отставки — продолжающаяся кампания в СМИ, направленная против меня, а также против моих товарищей по партии. Речь идёт о кампании в СМИ, которая может отразиться на рейтинге правительства и помешать управлению страной, — заявил Симеонов.

Карьеру Валерия Симеонова в правительстве разрушило его собственное скандальное высказывание, сделанное 19 октября 2018 года. Тогда в стране шла подготовка нового закона об инвалидах. Вице-премьер неосмотрительно назвал инициативу "попыткой угодить группе крикливых женщин, которые, спекулируя своими якобы больными детьми, манипулировали обществом".

За этим последовали ежедневные митинги по всей Болгарии, в ходе которых звучали требования отправить в отставку не только вице-премьера, но и всё правительство.