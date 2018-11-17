Вице-премьер Болгарии ушёл в отставку из-за скандала с детьми-инвалидами

Болгарский вице-премьер по экономической и демографической политике Валерий Симеонов подал в отставку. Об этом указывается в заявлении пресс-службы правительства страны.
Отмечается, что премьер Бойко Борисов принял отставку.
— Причина моей отставки — продолжающаяся кампания в СМИ, направленная против меня, а также против моих товарищей по партии. Речь идёт о кампании в СМИ, которая может отразиться на рейтинге правительства и помешать управлению страной, — заявил Симеонов.
Карьеру Валерия Симеонова в правительстве разрушило его собственное скандальное высказывание, сделанное 19 октября 2018 года. Тогда в стране шла подготовка нового закона об инвалидах. Вице-премьер неосмотрительно назвал инициативу "попыткой угодить группе крикливых женщин, которые, спекулируя своими якобы больными детьми, манипулировали обществом".
За этим последовали ежедневные митинги по всей Болгарии, в ходе которых звучали требования отправить в отставку не только вице-премьера, но и всё правительство.
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