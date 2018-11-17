Украинский эксперт объяснила провал антироссийских санкций

Украинский эксперт по международным вопросам Ирина Верещук выразила мнение, что санкции против России не работают из-за "парадоксального" политического устройства мира.

— Мы не живём в биполярном мире, мы живём в многополярном мире, где каждая страна пытается найти своё место под солнцем. Поэтому говорить об эффективности санкций не приходится, — заявила Верещук в эфире телеканала "112 Украина".

Эксперт также добавила, что считает антироссийские санкции, связанные с выборами в ДНР и ЛНР, бесполезными.

— Считаю, что это демонстративный шаг. Это просто дымовая завеса, если можно так сказать, потому что мы знаем, что уже четыре года Украина воюет с Россией, тем не менее как работали российские бизнесмены на украинском рынке, так и работают, — отметила Верещук.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин пообещал усилить санкции против РФ из-за выборов в Донбассе.