Посол России в США рассказал о попытках восстановить формат "2+2"

По мнению Анатолия Антонова, "американские коллеги должны понять, что только через диалог можно добиться необходимых результатов".

Российская сторона прилагает усилия, чтобы восстановить диалог с США в формате "Два плюс два", который означает переговоры министров обороны и иностранных дел обеих стран.

— Мы дали свои предложения в плане восстановления отношений с Соединёнными Штатами Америки. Мы хотели бы восстановить, например, такой формат, как "два плюс два" — это министры иностранных дел и министры обороны. Пока у нас это не получается, — сказал посол РФ в США Анатолий Антонов.

Он добавил, что российские дипломаты продолжат работу, направленную на улучшение отношений, и будут исходить из тех условий, которые им будут поставлены.

Антонов также напомнил, что никогда за всю российскую историю попытки давления на Москву не приводили к изменению её внешней политики.

— Здравый смысл должен восторжествовать. Думаю, наши американские коллеги должны понять, что только через диалог можно добиться необходимых результатов, потому что, в принципе, США и РФ во многом решают общие проблемы. Одна из главнейших — борьба с международным терроризмом, — отметил посол России.