Захарова рассказала о лжи Bellingcat в "новом расследовании"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскрыла ложь британского проекта Bellingcat в его новом "расследовании, посвящённом Александру Петрову и Руслану Боширову".

Ранее в организации опубликовали материалы, в которых утверждается, что сотрудники ФСБ якобы помогали оформить визы Петрову и Боширову и даже осуществляли попытки "повлиять" на британский визовый центр.

— Bellingcat сам себя вывел на чистую воду, — написала Захарова в "Фейсбуке".

Также она добавила, что то же самое издание Bellingcat ранее доказывало, будто Петров и Боширов работают в ГРУ.

— Надо было дописать: а сотрудники СВР на зависть сотрудникам Росгвардии стояли во дворе на шухере. Класс! Нет предела фантазии у партнёров, — резюмировала Захарова.

Стоит отметить, что проект Bellingcat уже публиковал материалы относительно личности Александра Петрова и Руслана Боширова, подозреваемых Лондоном в отравлении Скрипалей. И в утверждениях организации находили множество нестыковок. В частности, в сентябре в Bellingcat якобы обнаружили "странные" паспорта Петрова и Боширова.

Также Захарова заявила, что проект Bellingcat на протяжении полугода не выдал ни одного материала по Солсбери, в которых бы приводились конкретные имена.