Мэй призналась, что пережить трудную рабочую неделю ей помог виски

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй рассказала, что справиться с трудностями на работе ей помог виски.

В середине недели британское правительство после многочасовых споров утвердило все положения договора о выходе из ЕС. В то же время некоторые министры не согласились с позицией Терезы Мэй и подали в отставку.

Политик отметила, что снять напряжение в тот день ей помог муж, наливший Терезе алкоголь.

— Когда я вернулась домой в среду поздно вечером около 11 часов, первое, что Филипп сделал, — это налил мне виски, валлийский Penderyn, — рассказала Мэй в интервью изданию Daily Mail.

По словам премьера, алкоголь помог расслабиться, однако уже на следующее утро Мэй ждали новые проблемы, связанные с отставками министров.

Ранее стало известно, что Великобритания и Евросоюз окончательно согласовали положения договора по выходу Соединённого Королевства из ЕС.