Медведев объяснил, к чему ведёт протекционизм в мировой политике

Экономические санкции стали инструментом политического давления и создают условия для недобросовестной конкуренции, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на деловом саммите АТЭС.

— В отдельных государствах нарастают протекционистские настроения, которые материализуются не в какие-то рассуждения теоретического свойства, а уже в конкретные решения, которые могут привести и, скажем прямо, уже привели к торговым войнам, — сказал Медведев.

Он добавил, что в таких условиях особенно актуальна работа Делового консультативного совета, который позволяет вести прямой обмен мнениями между властью и бизнесом.

— Такой диалог сегодня нужен, может быть, как никогда, в довольно сложной, подчас непредсказуемой ситуации, которая сложилась в мировой экономике, — подчеркнул глава правительства.