В Петербурге экс-сотрудника СК подозревают в хищении из вещдоков 11 кг кокаина

В Петербурге арестован бывший сотрудник Главного следственного управления СК РФ, которого подозревают в хищении и продаже 11 килограммов кокаина, являвшегося вещественным доказательством. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга в своём Telegram-канале.

В сообщении указывается, что экс-сотруднику СКР была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 14 января 2019 года.

В 2015 году подозреваемый расследовал дело о контрабанде 11 килограммов кокаина. Наркотик находился в камере хранения существовавшей в то время Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков.

По версии следователей, в начале 2016 года их коллега похитил наркотик, заменив его муляжом из смеси лекарственных препаратов с малым количеством кокаина.

В отношении экс-сотрудника СКР возбуждено уголовное дело. Его обвиняют в превышении должностных полномочий, незаконном сбыте и хищении наркотиков. Подозреваемому грозит до 20 лет тюрьмы.