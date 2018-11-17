За время пожаров в Калифорнии пропало без вести более 1 тыс. человек

Число пропавших без вести при лесных пожарах в Калифорнии превысило одну тысячу человек. Об этом сообщил шериф округа Бьютт Кори Хонеа в эфире телеканала ABC.

Хонеа также добавил, что число погибших увеличилось до 74 человек. Ранее Лайф сообщал о 63 жертвах пожаров.

Напомним, пожар полыхает на территории Калифорнии с 8 ноября и признан самым разрушительным в истории штата. Огонь уже уничтожил 12 тысяч строений. В ряде округов введён режим чрезвычайной ситуации.