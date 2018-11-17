Аргентина сообщила об обнаружении пропавшей подлодки

"Сан-Хуан" перестала выходить на связь год назад. На её борту находились 44 члена экипажа.

Пропавшая год назад аргентинская подлодка "Сан-Хуан" обнаружена. Об этом заявили представители ВМС республики.

— После обследования пункта номер 24, обнаруженного компанией Ocean Infinity с помощью дистанционно управляемого аппарата на глубине 800 метров, было установлено местонахождение подводной лодки "Сан-Хуан", — говорится в сообщении на официальной странице ВМС Аргентины в "Твиттере".

Напомним, "Сан-Хуан" перестала выходить на связь 15 ноября 2017 года. На её борту находились 44 члена экипажа, в том числе первая аргентинская женщина-подводник Элиана Марина Кравчик.