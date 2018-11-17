СК проверит московскую клинику, где девушке якобы пробили череп при ринопластике

Следователи проверят появившуюся ранее в СМИ информацию, что в частной клинике в Москве при проведении ринопластики у пациентки пробили основание черепа.
Как сообщили ТАСС в ГСУ СКР по Москве, будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего.
— По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — добавили в СК.
Ранее некоторые СМИ сообщали, что при коррекции носа девушке пробили основание черепа, после чего пациентку клиники госпитализировали.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени