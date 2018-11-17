Хоккеист московского "Динамо" попал в больницу после матча

Спортсмену пришлось покинуть лёд после столкновения с соперником в одном из игровых эпизодов.

Хоккеист столичного "Динамо" Даниил Тарасов был госпитализирован после игры с командой "Барыс". Об этом сообщил клуб на официальной странице в соцсети "ВКонтакте".

— Даниил Тарасов в одном из игровых эпизодов ценой своего здоровья заблокировал бросок соперника, в результате чего не смог продолжить встречу, — говорится в сообщении.

Сообщается, что после игры Тарасов был доставлен в больницу. У него диагностирован ушиб грудной клетки. Спортсмен сможет вернуться на лёд в ближайшее время.