Хоккеист московского "Динамо" попал в больницу после матча

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Хоккеист московского "Динамо" попал в больницу после матча

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Фото: © VK/Хоккейный Клуб «Динамо» Москва

Спортсмену пришлось покинуть лёд после столкновения с соперником в одном из игровых эпизодов.

Хоккеист столичного "Динамо" Даниил Тарасов был госпитализирован после игры с командой "Барыс". Об этом сообщил клуб на официальной странице в соцсети "ВКонтакте".

— Даниил Тарасов в одном из игровых эпизодов ценой своего здоровья заблокировал бросок соперника, в результате чего не смог продолжить встречу, — говорится в сообщении.

Сообщается, что после игры Тарасов был доставлен в больницу. У него диагностирован ушиб грудной клетки. Спортсмен сможет вернуться на лёд в ближайшее время.

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