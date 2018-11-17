Возгорание на нефтеперерабатывающем заводе в Капотне тушат 120 пожарных

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Возгорание на нефтеперерабатывающем заводе в Капотне тушат 120 пожарных

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К тушению возгорания на нефтеперерабатывающем заводе в Капотне привлечены 120 пожарных и 30 единиц техники. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу главка МЧС Москвы.

Кроме того, на место пожара выехала лаборатория для взятия проб воздуха.

Как писал Лайф, ранее сообщалось, что на заводе загорелась установка крекинга (высокотемпературной переработки нефти). Позже появилась информация, что на месте два очага возгорания.

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