Лидер КНР призвал к адекватной реакции на изменения в мире

По мнению Си Цзиньпина, "глобализация экономики — это гарантированный путь для общества, чтобы достичь развития".

Политика протекционизма негативно влияет на рост мировой экономики. Об этом заявил китайский лидер Си Цзиньпин, выступая на саммите АТЭС в Папуа — Новой Гвинее.

Он отметил, что членам международного сообщества необходимо объективно оценивать происходящие в мире изменения, идя на сближение и сотрудничество.

— Если мы выстроим барьеры и оборвём тесные контакты между различными нациями, то это будет идти вразрез с экономическими правилами и историческими тенденциями, такой подход противоречит общим надеждам человечества, это крайне недальновидный выбор, который ведёт в никуда, — заявил Си Цзиньпин.

По словам председателя Китайской Народной Республики, "глобализация экономики — это гарантированный путь для общества, чтобы достичь развития". Си Цзиньпин также отметил, что экономика Азиатско-Тихоокеанского региона сейчас выглядит наиболее динамичной и является двигателем глобального роста.