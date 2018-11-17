Снег, гололедица и ветер. Синоптики рассказали о погоде в Москве на 17 ноября

По словам синоптиков, к вечеру атмосферное давление понизится до 755 миллиметров ртутного столба.

Москвичей сегодня, 17 ноября, ожидает снег, гололедица и порывистый ветер скоростью до 10 метров в секунду. Об этом рассказали в центре погоды "Фобос".

— В столице будет облачно, пройдёт небольшой снег, вечером ожидается мокрый снег, на дорогах образуется гололедица, — пояснили в метеослужбе.

Согласно их прогнозу, столбики термометров в столице к вечеру поднимутся до 0...+2 градусов, по области — –2...+3 градусов. При этом в Москве в выходной день также ожидается порывистый западный ветер со скоростью 5–10 метров в секунду. По словам синоптиков, к вечеру атмосферное давление понизится до 755 миллиметров ртутного столба.