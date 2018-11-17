В Минэнерго заявили, что угрозы жителям и экологии из-за пожара в Москве нет

В Минэнерго заявили, что угрозы населению и экологии из-за крупного пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Москве нет. Как отмечается в справке-докладе ведомства, сегодня утром произошло возгорание установки крекинга.

— По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Угрозы населению и экологии отсутствуют, — говорится в сообщении.

Как писал Лайф, сообщение экстренным службам о возгорании поступило сегодня в 07:26. Для тушения пожара привлечены 120 человек и 30 единиц техники.