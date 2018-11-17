МЧС: Интенсивность пожара на НПЗ в Москве уменьшается

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МЧС: Интенсивность пожара на НПЗ в Москве уменьшается

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Фото: © Агентство городских новостей "Москва"

Ранее сообщалось, что мэр столицы Сергей Собянин взял под личный контроль тушение возгорания.

Начальник столичного главка МЧС Илья Денисов сообщил, что интенсивность пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Москве уменьшается.

— Обстановка спокойная. Интенсивность горения спадает, — заявил он в ходе разговора с журналистами.

Напомним, возгорание произошло сегодня утром. К тушению были привлечены более 120 человек и более 30 единиц техники. По предварительной информации, пострадавших в результате происшествия нет. Как писал Лайф, мэр Москвы Сергей Собянин взял под личный контроль тушение пожара.

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