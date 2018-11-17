Медведев оценил темпы оживления мировой экономики после кризиса 2008 года

По оценке главы Правительства РФ, совокупный мировой долг увеличился в разы, а денежно-кредитная политика стала жёстче.

Мировая экономика в целом смогла возродиться после кризиса 2008 года, но этот процесс идёт слишком медленно. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на деловом саммите АТЭС в Папуа — Новой Гвинее.

— С одной стороны, глобальная экономика в целом восстановилась после кризиса 2008 года ... Но, с другой стороны, оживление экономики всё-таки идёт медленно и нестабильно, — отметил он. — По ряду позиций мы сегодня смотримся хуже, чем 10 лет назад.

Так, по словам главы российского правительства, многие системные ошибки, на которые тогда обратили внимание и которые привели к кризису, были выявлены и исправлены. Положительные сдвиги коснулись финансовых рынков и управления государственным долгом. Также крупные мировые банки пересмотрели политику в отношении активов с высокой степенью риска.

Медведев перечислил и отрицательные изменения в экономике. По оценке премьер-министра РФ, совокупный мировой долг увеличился в разы, денежно-кредитная политика стала жёстче. Также глава кабмина заявил, что подавляющее большинство стран не вышло на запланированные ими темпы ВВП, а развивающиеся рынки стали более уязвимыми.