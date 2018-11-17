Во Владивостоке загорелся рейсовый автобус с пассажирами, пострадавших нет, сообщает ГУ МЧС РФ по Приморскому краю.
— Все пассажиры горящего автобуса самостоятельно покинули автотранспортное средство, пострадавших нет, — говорится в сообщении.
Как отмечается, пламя охватило весь автобус общей площадью 25 метров. Пожарная бригада прибыла спустя четыре минуты после вызова и локализовала возгорание. В тушении пожара приняли участие 11 человек личного состава и три единицы пожарно-спасательной техники.
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