Аксёнов уволил арестованную чиновницу за превышение полномочий

В Крыму уволили начальника Службы капитального строительства Крыма Светлану Моравскую, задержанную ранее в Самаре за злоупотребление должностными полномочиями. Об этом говорится в указе главы Крыма Сергея Аксёнова.
— Уволить Моравскую Светлану Евгеньевну с государственной гражданской службы Республики Крым и освободить её от должности начальника Службы капитального строительства, — говорится в указе.
На Моравкусю заведено уголовное дело. Сумма нанесённого ею ущерба оценивается в 209 млн рублей. Речь идёт о периоде, когда она руководила Управлением капитального строительства Самарской области.
В отношении Моравской суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.
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