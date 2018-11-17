Второй пожар за утро. На юго-востоке Москвы загорелся склад

Второй за утро крупный пожар вспыхнул в московском регионе. В столичном районе Кузьминки загорелось, предположительно, складское здание.

Как стало известно Лайфу, огнём охвачено нежилое помещение в районе Зеленодольской улицы. На кровле полыхает открытый огонь, в небо поднимаются густые клубы чёрного дыма. К месту ЧП уже прибывают первые пожарные расчёты и полиция.

Ранее Лайф писал о крупном пожаре на Московском нефтеперерабатывающем заводе. По предварительным данным, на территории предприятия загорелись установка крекинга и печь дожига. Номер сложности пожара был повышен со второго до третьего.