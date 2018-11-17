В Рособрнадзоре рассказали, что можно использовать для успешной сдачи ЕГЭ

В ведомстве полагают, что есть достаточно открытых материалов, и не обязательно прибегать к платным услугам.

Задания ЕГЭ не содержат ничего, выходящего за рамки школьной программы. Чтобы сдать экзамены, выпускникам достаточно систематически заниматься на уроках в школе. В этом заверил заместитель руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.

— Задания, включаемые в контрольные измерительные материалы ЕГЭ, не содержат ничего выходящего за рамки школьной программы. Если школьник добросовестно и систематически учится, ЕГЭ он сдаст, — приводит его слова пресс-служба ведомства.

По мнению чиновника, прибегать к репетиторам можно лишь для дополнительной мотивации. Также он отметил, что вся необходимая информация для подготовки публикуется перед началом учебного года на сайте Федерального института педагогических измерений. Там есть демонстрационные варианты и другие документы по всем предметам.

— Есть качественные и при этом бесплатные тренировочные ресурсы, прежде всего, Открытый банк заданий ЕГЭ на сайте ФИПИ. Ежегодно Рособрнадзор выпускает видеоконсультации разработчиков КИМ ЕГЭ, — отметил замглавы Рособрнадзора.

В ведомстве полагают, что есть достаточно материалов, с помощью которых можно успешно готовиться к экзаменам, не прибегая к платным услугам.

Ранее сообщалось, что ЕГЭ по истории может стать обязательным после 2022 года.