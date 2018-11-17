В Минэнерго заверили, что пожар на НПЗ в Москве не скажется на рынке топлива

Ранее сообщалось о ликвидации возгорания, для устранения которого было привлечено более 160 человек.

Пожар на установке крекинга на Московском нефтеперерабатывающем заводе (МНПЗ) не повлияет на обеспечение топливом региона и рынка. Предварительную оценку последствий ЧП на предприятии сделало Минэнерго России.

— Нештатная ситуация не скажется на топливообеспечении региона и рынка, — цитирует "Интерфакс" представителя ведомства.

По словам собеседника агентства, министерство следит за происходящим. Конкретные меры, включая использование резервов и перенаправление потоков с других НПЗ, будут прорабатываться в случае необходимости после оценки последствий пожара.

Как писал Лайф, возгорание, для ликвидации которого было привлечено более 160 человек, произошло сегодня утром. По предварительной версии, на территории завода загорелись установка крекинга и печь дожига. Мэр Москвы Сергей Собянин взял под личный контроль тушение. В 11:00 пожар был ликвидирован.