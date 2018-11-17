В Москве до декабря запустят канатную дорогу от Воробьёвых гор до "Лужников"

Она сможет перевозить более полутора тысяч пассажиров в час, а её протяженность составит 737 метров.

Канатная дорога от смотровой площадки на Воробьёвых горах до стадиона "Лужники" будет запущена в ближайшие две недели. Об этом сообщил заммэра Москвы Марат Хуснуллин.

— Вчера (16 октября . — Прим. ред.) Мосгосстройнадзор выдал разрешение на ввод. Это означает, что фактически дорога к эксплуатации полностью готова. <...> В течение ближайшей, я думаю, что недели, максимум двух, станция будет уже запущена в полноценную эксплуатацию с пассажирами, — сказал Хуснуллин.

Глава департамента уточнил, что строительство дороги полностью закончено. Сейчас инвестор занимается взаимодействием с поставщиками, подготовкой инфраструктуры и подбором персонала.

Маршрут канатной дороги свяжет смотровую площадку на улице Косыгина со стадионом "Лужники" и пройдёт над Москвой-рекой. Его общая протяжённость составит 737 метров. В час канатная дорога сможет перевозить 1,6 тысячи пассажиров.

С помощью "канатки" до "Лужников" можно будет добраться за 5 минут. На канатной дороге установят три станции: на улице Косыгина, а также на Воробьёвской и Лужнецкой набережных.

Ранее сообщалось, что до конца года в Москве планируют открыть станцию метро "Беломорская".