Собянин заверил, что пожар на МНПЗ не вызовет дефицита топлива в Москве

Ход тушения возгорания мэр столицы взял на личный контроль. В 11:00 мск пожар был ликвидирован.

После ликвидации пожара на НПЗ в Москве мэр столицы Сергей Собянин поблагодарил сотрудников МЧС и персонал завода за чёткие и слаженные действия. Об этом он написал в своём микроблоге в "Твиттере", добавив, что у него уже состоялась беседа с гендиректором "Газпром нефти" Александром Дюковым на предмет скорейшего устранения последствий происшествия.

— При этом дефицита топлива на заправочных станциях Москвы не будет, — добавил градоначальник. — Но самое главное, обошлось без жертв.

Напомним, ранее сообщалось, что на территории завода загорелись установка крекинга и печь дожига. Для ликвидации возгорания были привлечены более 120 человек и свыше 30 единиц техники. Мэр Москвы Сергей Собянин взял под личный контроль тушение. В 11:00 мск пожар был ликвидирован. Как писал Лайф, ранее в Минэнерго также заверили, что пожар не скажется на рынке топлива.