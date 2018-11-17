Опубликовано видео учебной дозаправки Су-57 в воздухе

Истребитель подходит на минимальное расстояние к Ан-12 и выпускает штангу для приёма топлива.

Телеканал "Звезда" опубликовал видео учебной дозаправки Су-57. Кадры сняты из кабины истребителя Су-30СМ и с рампы военно-транспортного самолёта Ан-12.

На кадрах видно, как истребитель приближается на минимальное расстояние к Ан-12 и выпускает штангу, чтобы принять топливо. Отмечается, что имитация дозаправки продолжалась в течение десяти минут.

Су-57 — многофункциональный истребитель, разработанный ОКБ Сухого. Самолёт предназначен для дальнего и ближнего боя и поражения всех видов целей. Серийная партия из 12 машин войдёт в состав российских ВКС в 2019 году.

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