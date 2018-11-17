В Москве скончался 93-летний ветеран, оставшийся без квартиры из-за коллекторов

В Москве скончался 93-летний ветеран ВОВ Анатолий Доронин, которому коллекторы предъявили долги внука суммой более полутора миллионов рублей. Пенсионера заставили подписать бумаги о том, что свою двухкомнатную квартиру на Хабаровской улице он отдаёт в счёт задолженности.
По информации Пятого канала, смерть ветерана подтвердила его жена — 91-летняя Тамара Доронина.
О деле пенсионера СМИ сообщали в 2017 году, когда суд признал сделку по продаже 2/3 долей его квартиры законной и отказал ветерану в обжаловании, несмотря на слова Доронина о том, что бумаги подписать его заставили. Как ранее писал Лайф, глава СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту произошедшего.
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